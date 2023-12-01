مواطن: أطالب رئيس مصر القادم بفرص عمل جديدة وشقق سكنية للشباب

يستعد عدد كبير من المصريين خلال الأيام القليلة القادمة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، أيام ١٠ و١١و١٢ من شهر ديسمبر الجاري، أجرت “الدستور” بجولة ميدانية لرصد آراء بعض المواطنين حول أحلامهم وطموحاتهم مع رئيس مصر القادم.

قال محمد خالد، مواطن: "نأمل من الرئيس القادم لمصر توفير فرص عمل جيدة للشباب، بمرتبات عادلة تواكب أسعار الفترة الحالية، ونريد أيضًا بناء شقق سكنية جديدة للشباب المقبل علي الزواج، حتى يستطيع المعيشة الكريمة بعيدًا عن ارتفاع قيمة الإيجار الجديد المبالغ فيها".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.