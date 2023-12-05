الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: عدم المشاركة الانتخابية تضيع حقوقنا ومستقبلنا

مواطن مصري
مواطن مصري

قال محمد جابر مواطن مصري إننا نريد من الانتخابات الرئاسية أن تستقر أعلى الأصوات على رئيس مصري قوي، حكيم القرارات ولا ينساق وراء الاستفزازات ويعرف أهمية حماية أمننا القومي.

وأضاف أنه "يجب لتحقيق مطالبنا أن ينفذ كل مواطن حقه الدستوري في النزول أيام الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس دولتنا المقبل بأصواتنا ولا نتخاذل عن هذا الواجب الوطني".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

 

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مواطن يطلب من الرئيس المقبل الاهتمام بالشباب وتوفير مشروعات تدعم مستقبلهم

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