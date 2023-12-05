مواطن يطالب الحكومة بزيادة الرقابة على الأسواق والتجار

قال فتحي خطاب، مواطن مصري، إن الرئيس القادم عليه أعباء كثيرة وتحديات أكثر، ففي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، عليه مسئولية كيفية تحقيق الأمن الغذائي وحماية المواطنين البسطاء من تلك الأعباء، لكي يعيشوا حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وتابع أنه كان هناك جهود إيجابية في السنوات الماضية من خلال عدد من المبادرات والقوافل الداعمة، ولكننا نحتاج إلى المزيد في ظل غلاء الأسعار وعدم استقرار السوق المحلية، لأن أول من يدفع الثمن هم محدودو الدخل.

وطالب الحكومة بزيادة سبل الرقابة والمتابعة على التجار والمحتكرين للسلع الغذائية والتموينية، لضبط السوق المصرية والحفاظ على استقرار الأسعار.