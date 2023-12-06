الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"صوتك لمصر"| مواطن: كلمتنا في صناديق اقتراع الرئاسة ستحدد مصير بلدنا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال عمر هشام إن المشاركة في العُرس الانتخابي “ضرورة وليست اختيارًا”؛ لأن هذا هو التوقيت المهم للوقوف خلف وطننا.

وأضاف عمر أن على المواطنين دراسة البرامج الانتخابية للمرشحين الأربعة لمنصب رئيس الجمهورية واختيار الأصلح للفترة المقبلة، فأصواتنا الانتخابية أمانة تجاه وطن يحتضننا على مر التاريخ.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر المقبل ليكون موعدًا للصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى التاسعة مساءً خلال 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

txt

مواطنة: السيسي الأصلح لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

المشاركه الانتخابية رئيس الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات المرشح الرئاسي صوتك لمصر

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل|60 يومًا من طوفان الأقصى: غزة تُلملم أكفان شهدائها.. وتقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الأن: التهجير.. التطرف الاستيطاني ضد القدس الإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية