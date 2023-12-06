"صوتك لمصر"| مواطن: كلمتنا في صناديق اقتراع الرئاسة ستحدد مصير بلدنا

قال عمر هشام إن المشاركة في العُرس الانتخابي “ضرورة وليست اختيارًا”؛ لأن هذا هو التوقيت المهم للوقوف خلف وطننا.

وأضاف عمر أن على المواطنين دراسة البرامج الانتخابية للمرشحين الأربعة لمنصب رئيس الجمهورية واختيار الأصلح للفترة المقبلة، فأصواتنا الانتخابية أمانة تجاه وطن يحتضننا على مر التاريخ.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر المقبل ليكون موعدًا للصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى التاسعة مساءً خلال 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.