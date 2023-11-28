الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: السيسي الأصلح لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

مواطنة
مواطنة

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024 مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

وأكد عدد كبير من المواطنين على دعمهم الكامل للمرشح الرئاسى السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التي حققها، وأعلنوا عن دعمهم وتأييدهم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية للتنمية فى ربوع مصر.

وقالت فاتن أحمد محمد:«الرئيس السيسي الأصلح في تلك الفترة ومحتاجينه في تلك الفترة العصيبة للحفاظ علي مصر وأمنها واستكمال المشاريع والانجازات التي حققها».

أضافت: «الرئيس السيسي حافظ علي إستقرار الأمن والأمان وعمل مشاريع وخدمات كثيرة ومنها التعليم لكوني مدرسة، وهو دائما يسعي إلي صالح مصر وشعبها».

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

تضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

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