مواطن: "هشارك فى الانتخابات الرئاسية علشان أحدد مستقبل أبنائى" ( فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة، حيث رصد "الدستور" آراء المواطنين حول هذا الصدد في الشارع المصري ومعرفة ما يريده المواطنون من الرئيس الجديد.

وقال "جمال"، أحد المواطنين، إنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحديد مستقبل مصر ومستقبل أسرته، وذكر أنه يشجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات ليكون لهم الفرصة في تحديد مستقبلهم.

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية شارك في الانتخابات الرئاسية واختار ما يراه مناسبًا لمصر وسوف يكرر ما قام به من قبل، وأوضح أن الله يحفظ هذا الوطن لذلك يرسل لها من يستحق ويحميها من المخربين الذي يريدون سقوط مصر.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

تضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.