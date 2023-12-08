بعد اعتزاله دوليًا.. رسالة مؤثرة من أحمد سليمان لـ طارق حامد

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار طارق حامد، نجم خط وسط الفريق السابق ونادي ضمك السعودي الحالي والمنتخب الوطني الأول، اعتزاله اللعب الدولي.

وكتب “سليمان” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “طارق حامد واحد من أفضل وأرجل اللاعبين الذين لعبوا بقميص منتخب مصر ونادي الزمالك، وأكثرها احترامًا واحترافية وقدم الكثير لمنتخب مصر ولم يبخل بجهد أو عرق في كل الأوقات، بالتوفيق في مسيرتك يا طارق فيما هو قادم”.

رسالة أحمد سليمان المؤثرة لطارق حامد

وتجدر الإشارة إلى أن طارق حامد، أعلن عصر اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي.

يأتي ذلك، قبل شهر على انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل 2024.

جدير بالذكر، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قد عاقب طارق حامد رفقة الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور، خلال معسكر الفراعنة الأخير، باستبعادهم بعد رفضهم المشاركة في تدريبات للفريق، عقب مواجهتي جيبوتي وسيراليون، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، في كلا من (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية (2023/2024)

ومن جانب آخر، كان معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، أعلن عن قائمة الفارس الأبيض لمواجهة ساجرادا الأنجولي، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويستضيف الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء غد السبت، على ستاد السلام، في ثالث جولات مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا بالكونفيدرالية (2023/2024)

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.