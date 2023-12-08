الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طارق حامد يعلن اعتزال اللعب الدولى مع منتخب مصر

طارق حامد
طارق حامد

أعلن طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي، اليوم، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر بشكل نهائي.

ونشر حامد تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".

وأضاف: "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".

واستبعد طارق حامد من قائمة منتخب مصر في المعسكر الأخير قبل مواجهة سيراليون وعقب مباراة جيبوتي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل حامد هدفًا في انتصار ضمك على فريقه السابق اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الخميس، في الجولة السادسة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

طارق حامد حامد ضمك منتخب مصر مصر

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