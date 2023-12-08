فضحت أكاذيبهم للعالم.. مقابلة لسفيرة إسرائيلية توضح التناقض في روايات الاحتلال (فيديو)

أجرت السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، مقابلة تلفيزونية مع مراسل القناة الرابعة البريطانية، كشفت فيها أكاذيب الاحتلال الصهيوني، حول الأوضاع في قطاع غزة.



وأثارت المقابلة جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التناقض الكبير بين روايتها وأكاذيب الاحتلال الصهيوني.



سألها مراسل القناة الرابعة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لدي بريطانيا تسيبي هوتوفلي، عن ما إذا كانت تتعاطف مع الشعب الفلسطيني، لتجيب عليه أنها لا يوجد لديها أي تعاطف مع الأشخاص الذين فقدوا أرضهم، ويرفضون الاعتراف بحق اليهود في وطنهم.



وأشارت السفيرة الإسرائيلية لدي بريطانيا أنها تريد العيش في عالم يمكنها العيش فيه مع الشعب الفلسطيني، ليرد عليها المذيع متسائلًا:"كيف يمكنكم العيش معًا ولا يوجد لديكي أي تعاطف معهم؟"، لتتهرب من الإجابة.