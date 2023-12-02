السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

على نغمات الأغاني الوطنية.. المصريون في الكويت يتوافدون للتصويت بانتخابات الرئاسة

المصريون في الخارج
المصريون في الخارج

أقبل أبناء الجالية المصرية في الكويت، منذ قليل، بكثافة على اللجان الانتخابية في القنصلية المصرية بالعاصمة الكويتية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في دولة الكويت للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثاني للتصويت، حيث بدأت عملية الاقتراع أمس الجمعة.

واستقبلت السفارة  أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي للكويت، وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط أجواء احتفالية كبيرة، وترديد عدد من الأغاني الوطنية.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

المرشحين

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

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