السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على لجان الاقتراع بالنمسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

المصريون في النمسا
المصريون في النمسا

توافد قبل قليل، أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية في النمسا، على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية، اليوم السبت؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني من فتح باب التصويت للمصريين بالخارج.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
المصريون في النمسا
الانتخابات الرئاسية التمسا المصريون في الخارج ​مصر​ الجالية المصرية

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