المصريون في الصين يتوافدون على لجان الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

إقبال كبير من المصريين في الصين على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وشهد مقر السفارة المصرية في الصين إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية؛ للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

توافد المصريون في الصين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا ايام الجمعة والسبت والأحد وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

توافد المصريون في الصين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

وأبرزت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها أثناء عملية الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، بالدول العربية والأجنبية، حجم الحشود التي توجهت للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية خاصة في دول الخليج العربي وغيرها التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج.

توافد المصريون في الصين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

يطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم السبت غرفة عملياته من القاهرة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، حيث يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بداية من أمس يوم الجمعة وحتى الاحد المقبلين أيام تصويت المصريين فى الخارج.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.