الانتخابات الرئاسية.. بدء تصويت المصريين بالخارج في الإمارات (صور)

بدأ المصريون في الإمارات، الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجان الانتخابية طوابير من الناخبين وتوافد كبير في مقري أبو ظبي ودبي بدولة الإمارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

بدء لجان التصويت في يومها الثاني للمصريين بالخارج في الإمارات

بدء لجان التصويت في يومها الثاني للمصريين بالخارج في الإمارات

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس يوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

بدء لجان التصويت في يومها الثاني للمصريين بالخارج في الإمارات

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

بدء لجان التصويت في يومها الثاني للمصريين بالخارج في الإمارات

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.