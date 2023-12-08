الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأمم المتحدة: الوضع الإنسانى فى غزة ينبئ عن انهيار وشيك للمجتمع

غزة
غزة

قال العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة إن الوضع المتردي في غزة ينبئ عن انهيار وشيك للمجتمع.

وأضافوا أن التقارير عن أطفال يتسولون للحصول على المياه وأشخاص يقطعون أعمدة الهاتف للحصول على الحطب، تشير إلى أن "المجتمع على وشك الانهيار".

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن سكان غزة "مجبرون على سيناريو مروع" وسط "حملة قاسية" تشنها إسرائيل ضد سكان القطاع.

وشدد على أن "الوضع في غزة لا يصدق" وأن القطاع "لا يستطيع تحمل خسارة" سيارة إسعاف أو مستشفى آخر.

ووثّقت منظمة الصحة العالمية 212 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في القطاع منذ 7 أكتوبر، ما أثر على 56 منشأة و59 سيارة إسعاف.

من ناحية أخرى، من المقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك؛ لبحث الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقال ليندماير إن العاملين في المجال الصحي في غزة ليس لديهم طعام أو ماء، والمرضى ينزفون على أرضيات المستشفيات وأقسام المصابين بالصدمات تشبه ساحات القتال.

وشدد على أنه عادة "في أي مخيم للاجئين" يكون هناك ما لا يقل عن سبعة لترات من المياه يوميًا للشخص الواحد، بينما في غزة يتراوح هذا العدد حاليًا بين لتر ولترين. 

وتم إيقاف قوافل منظمة الصحة العالمية مرارًا على الطريق أثناء محاولتها جلب الإمدادات الطبية، حيث حاول الأشخاص اليائسون "إجبارهم على إخراج الطعام والماء منهم".

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وكشف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أيضًا عن توقف قافلة الإمدادات الطبية المتجهة إلى مستشفى الأهلي في الشمال، والتي كانت تهدف أيضًا إلى إجلاء 12 مريضًا إلى الجنوب، بسبب الوضع الأمني.

وقال ليندماير إن جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ستعقد يوم الأحد لمناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب من 15 من أعضائه البالغ عددهم 34، وأضاف أن مشروع القرار ستتم مناقشته في الاجتماع.

المجال الصحي غزة هجمات حماس منظمة الصحة العالمية الأراضي الفلسطينية الوضع المتردي في غزة

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