الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينفذ حزامًا ناريًا بمحيط المستشفى الأوروبى فى غزة

الاحتلال نفذ حزاما
الاحتلال نفذ حزاما ناريا بمحيط المستشفى الأوروبي - ارشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال نفذ حزاما ناريا بمحيط المستشفى الأوروبيفي خان يونس بقطاع غزة.

الأونروا: 133 من موظفيها قتلوا فى الحرب بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر

فيما أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ضرورة إنهاء القتال في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت منظمة الأونروا في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، بأن 133 من موظفيها قتلوا في الحرب بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن القصف الإسرائيلي جنوب غزة يزيد معدل النزوح ويكرر أهوال الشمال، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

غزة قطاع غزة خان يونس مستشفى الأوروبي القاهرة الإخبارية

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