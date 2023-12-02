السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالطوابير.. اصطفاف الجالية المصرية فى الصين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم (فيديو)

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في الصين

اصطف عدد كبير من المواطنين من الجالية المصرية في الصين، أمام مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني من فتح باب التصويت للمصريين بالخارج.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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