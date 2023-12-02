السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تنظم احتفالية لدعم وتمكين ذوى الهمم ضمن مبادرة "اتكلّم هنسمعك"

حياة كريمة
حياة كريمة

في إطار مبادرة "اتكلّم هنسمعك" تنظم مؤسسة حياة كريمة احتفالية باليوم العالمي لذوي الهمم لتقديم الدعم والمساعدة ونشر روح السعادة لأكثر من ٣٠٠٠ شخص بمختلف الفئات العمرية من ذوي الهمم، ذلك بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وجامعة المنصورة وجامعة الأزهر والجامعة البريطانية والمجلس القومي للإعاقة.

 

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جدير بالذكر أن الاحتفالية شملت قافلة طبية تضمنت ٨ تخصصات، كذلك عيادة للدعم النفسي وصيدلية لتوفير الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى كروت الخدمات المتكاملة لدعم شباب قادرين باختلاف، فضلًا عن مشاركة أكثر من ٢٥ شركة بملتقى توظيف لتوفير فرص عمل لتمكين ذوي الهمم ليكونوا عناصر مثمرة بالمجتمع، كذلك تضمنت عروضًا فنية ومسرحية ومعرضًا لعرض المشغولات المتنوعة بالتعاون مع مؤسسة صُناع الحياة.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة في تنمية الفرد وبناء الإنسان، وكذا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتأثير ذلك الإيجابي على توفير حياة كريمة لكل فرد في المجتمع، كما تولي المؤسسة اهتمامًا كبيرًا لذوي الهمم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات التي تسهم في دعم وتمكين ذوي الهمم. 

حياة كريمه مؤسسة حياة كريمة التحالف الوطني تكافؤ الفرص ذوى الاحتياجات الخاصة

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