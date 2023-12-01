المصريون بالرياض يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في العاصمة السعودية الرياض، على لجان الاقتراع بمقر السفارة المصرية في المملكة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدين أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).