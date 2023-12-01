الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بشرة خير" تشعل الأجواء.. إقبال كبير للمصريين بالأردن للتصويت بالانتخابات الرئاسية

المصريين في الخارج
المصريين في الخارج

توافدت أعداد كبيرة من المصريين على مقر السفارة  في الأردن، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وعلى مدار أول أيام التصويت، شهدت السفارة المصرية في الأردن إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر".

 

 

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

المصريون بالرياض يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. أبناء الجالية المصرية فى جيبوتى يدلون بأصواتهم (صور)

شباب مصر بالإمارات يتوافدون بكثافة للتصويت فى انتخابات الرئاسة (صور)

توافد أبناء الجالية المصرية بالإمارات للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

توافد أبناء الجالية المصرية بالمغرب للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

طبيبة مصرية في لوس أنجلوس: الرئيس السيسي بذل جهودًا كبيرة لاستعادة مكانة مصر دوليًا

"روح الروح هذه".. قصة الجد المكلوم لاستشهاد حفيدته بقصف الاحتلال

محمد سلام يلتقى الطفل الفلسطينى عبود (فيديو)

متطوع في تجهيز قوافل الإغاثة: غزة في قلوبنا ونشعر بالسعادة بمساندة الفلسطينيين

متطوع في صفوف التحالف الوطني: نساند غزة ومعظم يومنا نقضيه في تعبئة الشاحنات الإغاثية

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

انتخابات رئاسة الجمهورية في الأردن 

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تسهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".

السفارة المصرية الانتخابات الرئاسية التصويت حاملين تحيا مصر لانتخابات الخارج

مواد متعلقة

المصريون بالرياض يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. أبناء الجالية المصرية فى جيبوتى يدلون بأصواتهم (صور)

شباب مصر بالإمارات يتوافدون بكثافة للتصويت فى انتخابات الرئاسة (صور)

توافد أبناء الجالية المصرية بالإمارات للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

توافد أبناء الجالية المصرية بالمغرب للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

طبيبة مصرية في لوس أنجلوس: الرئيس السيسي بذل جهودًا كبيرة لاستعادة مكانة مصر دوليًا

"روح الروح هذه".. قصة الجد المكلوم لاستشهاد حفيدته بقصف الاحتلال

محمد سلام يلتقى الطفل الفلسطينى عبود (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

أبناء الجاليات المصرية لـ«الدستور»: الإقبال «كبير جدًا».. والتسهيلات «غير مسبوقة»

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعى وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس