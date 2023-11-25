السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع في صفوف التحالف الوطني: نساند غزة ومعظم يومنا نقضيه في تعبئة الشاحنات الإغاثية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

«نخصص أغلب ساعات اليوم لتشوين وتعبئة الحاويات الإغاثية»، كانت هذه أولى الكلمات التي وردت على لسان مجدي عبدالحق، 25 عاما، خريج كلية التربية قسم لغة عربية بجامعة الأزهر الشريف، ومتطوع في صفوف التحالف الوطني، عن مساهمتهم في المساعدات المقدمة لغزة.

 

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وقال خريج كلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف لـ«الدستور»، إن مصر تقلدت منذ قديم الأزل منصب الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن: «الشعب المصري تحول إلى جسد واحد في أزمة غزة»، معقبا، «نساند غزة ومعظم يومنا نقضيه في تعبئة الشاحنات الإغاثية».

وتابع، أنه يعمل بالعمل التطوعي منذ سنوات، وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك في تجهيز القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة، معقبًا: «مصر دائما سباقة في خدمة أهالينا في قطاع غزة».

وأشار إلى أن الجهود المصرية الكبيرة عملت على زيادة عدد تواجد الشاحنات الإغاثية إلى داخل قطاع غزة، معقبا خطوة تغلغل الشاحنات الإغاثية إلى شمال القطاع أمر في غاية الأهمية والقوة، إذ أنه يؤكد على الرفض المصري الانصياع للتهجير القسري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في وسط وشمال قطاع غزة.

واختتم أن الشعب المصري والفلسطيني دم واحد، وهذا ما يجعل قلوبنا تتعلق بما يحدث في داخل قطاع غزة، ونتأثر به بهذا الشكل.

غزة قطاع غزة مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فلسطين

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