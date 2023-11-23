الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نُصرة لـ غزة.. شيوخ سيناء يشاركون في مؤتمر تحيا مصر فلسطين (صور)

شيوخ سيناء فى ستاد
شيوخ سيناء فى ستاد القاهرة

حرص شيوخ سيناء على الحضور في استاد القاهرة الدولي للمشاركة في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" رافعين أعلام مصر وفلسطين مع ترديد  الأغاني الوطنية المصرية والفلسطنية.

واستقبل استاد القاهرة الدولى صباح اليوم الالآف من المواطنين للمشاركة في مؤتمر تحيا مصر فلسطين وكان الحضور يهتفون لنصرة فلسطين بجانب رفع لافتات واعلام تدعم القضية الفلسطينية.

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ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، في فعاليات مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي.

ويأتي المؤتمر تأكيدًا على الدور المحوري المصري من أجل الوصول إلى اتفاق الهدنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي السياق، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

شيوخ سيناء فى ستاد القاهرة
شيوخ سيناء فى ستاد القاهرة
شيوخ سيناء فى ستاد القاهرة
شيوخ سيناء فى ستاد القاهرة
شيوخ سيناء فى ستاد القاهرة
شيوخ سيناء فى ستاد القاهرة
شيوخ سيناء تحيا مصر فلسطين استاد القاهرة الدولى الفلسطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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