الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أنا دمى فلسطينى" تلهب حماس الآلاف بمؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" فى استاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر
مؤتمر تحيا مصر

تفاعل الآلاف من المواطنين المشاركين بمؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" المقام في استاد القاهرة الدولي، مع أغنية" أنا دمي فلسطيني" للشاب الفلسطيني محمد عساف، والتي جرى تشغيلها بالإذاعة الداخلية للاستاد، استعدادًا لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة بالمؤتمر.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم في مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"، الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

ورحب الرئيس السيسي في تغريدة له أمس عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

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السيسي مؤتمر تحيا مصر وفلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي دمي فلسطيني ستاد القاهرة الدولي

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