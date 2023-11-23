الشباب يشاركون في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" باستاد القاهرة (صور)

حرص عدد من الشباب على الحضور إلى استاد القاهرة الدولي؛ للمشاركة في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل الاستاد الآلاف من المواطنين صباح اليوم، حاملين أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس السيسي، مرددين الأغاني الوطنية.

مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" في ستاد القاهرة

ويشارك الرئيس السيسي، مساء اليوم، في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي يُعقد في ستاد القاهرة الدولي.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات السياسية، ويلقي الرئيس السيسي كلمة للحضور.

مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" في ستاد القاهرة

مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" في ستاد القاهرة

مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" في ستاد القاهرة

مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" في ستاد القاهرة

مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" في ستاد القاهرة