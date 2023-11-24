الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشاركون في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين": مصر فرضت إرادتها.. وانتصرت لفلسطين

جانب من فعاليات مؤتمر
جانب من فعاليات مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، في استاد القاهرة الدولي، تأكيدًا على الجهود المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق الهدنة وتوصيل المساعدات الإنسانية للمنيين المحاصرين في قطاع غزة.

“الدستور” التعدد من المواطنين المشاركين في فاعليات مؤتمر تحيا مصر فلسطين، للوقوف على انطباعهم على الجهود المصرية في التعامل مع الأزمة الفلسطينية

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عضو “مستقبل وطن”: يشيد بضغط مصر على المجتمع الدولي

قال أحمد إبراهيم، عضو حزب مستقبل وطن بالشرقية، إنه يؤيد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية منذ بدء الحرب.

واشاد “إبراهيم” بالمساعدات التي قدمتها الدولة المصرية لقطاع غزة وفلسطين منذ اندلاع الأحداث، والجهود المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق الهدنة.

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مواطن: الدبلوماسية المصرية نجحت في وقف الحرب 

ومن جانبه قال المواطن محمد عبدالله، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهودا كبيرة في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته منذ اندلاع الحرب.

وأكد أن المصريين اصطفوا خلف قيادتهم دعمًا للأشقاء في فلسطين، في وقت نجحت فيه الدبلوماسية المصرية في وقف الحرب على غزة والتوصل إلى اتفاق للهدنة.

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علاء منصور: مصر نجحت في ادخال المساعدات الى القطاع

وقال المواطن علاء منصور، لـ"الدستور": مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  نجحت في ادخال المساعدات الى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب والتى كانت  بمثابة الأزمة الأكبر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك حافظ على استقرار المنظمات الطبية بقطاع غزة والدولة الفلسطينية

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وللقضية الفلسطينية تحيا مصر فلسطين ستاد القاهرة الدولي المساعدات الإنسانية الرئيس السيسي مؤتمر تحيا مصر فلسطين مستقبل وطن القضية الفلسطينية

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