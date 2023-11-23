الأطفال يشاركون في فعاليات مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" (صور)

حرص الأطفال على الحضور في استاد القاهرة الدولي للمشاركة في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، وبدأ الأطفال فى رفع الأعلام واللافتات الداعمة للقضية الفلسطينية، كما تفاعل الأطفال مع الأغاني الوطنية.

واستقبل استاد القاهرة الدولى صباح اليوم الالآف من المواطنين للمشاركة في مؤتمر تحيا مصر فلسطين وكان الحضور يهتفون لنصرة فلسطين بجانب رفع لافتات واعلام تدعم القضية الفلسطينية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي يعقد في ستاد القاهرة الدولي.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورا واسعا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

ورحب الرئيس السيسي في تغريدة له أمس عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة