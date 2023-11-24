الهلال الأحمر الفلسطينى: ينقصنا جميع الأدوات الطبية بمستشفيات قطاع غزة

أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري، للهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم، سيارتي إسعاف مجهزتين بشكل كامل، في ذات الوقت دخلت 20 سيارة إسعاف مصرية لنقل المصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح تمهيدًا لتوزيعهم على المستشفيات في شمال سيناء والقاهرة، بعد عرضهم على المستشفى الميداني.

في هذا الإطار، قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن اتفاق الهدنة كان من أفضل القرارات التي اتخذت خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أن الجهود المصرية كانت عظيمة جدًا في تحقيق اتفاق الهدنة.

ووجه أحمد جبريل خلال حديثه لـ"الدستور"، الشكر للدولتين المصرية والقطرية، على جهودهما في تحقيق الهدنة، مطالبًا بأهمية الوصول لاتفاق نهائي يوفر الآمن والسلام للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال إن جمعية الهلال الأحمر المصري تساند جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتتابع معها منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها العدوان على قطاع غزة، معقبًا:« الهلال الأحمر المصري تتابع معنا تطور الأحداث، وترصد الاحتياجات الطبية والعلاجية التي يحتاج لها الأطباء والمستشفيات في قطاع غزة».

وأكد «جبريل» أن المستشفيات في قطاع غزة تحتاج إلى كل الأدوات الطبية، مشيرًا إلى أن كل المستلزمات الطبية نفدت في القطاع، ونحتاج لعبور كميات أكبر من المساعدات الإغاثية إلى داخل القطاع لسد احتياجات المصابين، الذين تدنت حالتهم في الأيام الأخيرة للعدوان الإسرائيلي قبل تنفيذ الهدنة.

بدء الهدنة في غزة

بدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وجيش الاحتلال، بعد جهود مصرية وقطرية أمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وكانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع ضمن عملية "السيوف الحديدية"، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة.