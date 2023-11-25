السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع فى صفوف التحالف الوطنى: غزة بحاجة لكل يد تدعمها

التحالف الوطني
التحالف الوطني

"مشاهد الموت والصراخ صعبة جدًا"، كانت هذه أولى الكلمات التي جاءت على لسان إبراهيم محمد، 25 عاما، والذي تخرج في كلية العلوم بجامعة القاهرة عام 2018.

وقال لـ "الدستور" إن الدولة المصرية تعمل بكد واجتهاد من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا: "الشعب المصري يقف كتفا بكتف مع الشعب الفلسطيني".

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وتابع عضو في إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنه قرر التطوع للعمل على تجهيز القوافل الإغاثية المتوجهة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "الشعب المصري أثبت بسالته في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشار إلى أن الجهود المصرية الكبيرة عملت على زيادة عدد تواجد الشاحنات الإغاثية إلى داخل قطاع غزة، معقبا خطوة تغلغل الشاحنات الإغاثية إلى شمال القطاع أمر في غاية الأهمية والقوة، إذ أنه يؤكد على الرفض المصري الانصياع للتهجير القسري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في وسط وشمال قطاع غزة.

ضياء رشوان: مصر تبذل جهودًا عظيمة في تحقيق الهدنة

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر تسلمت كشفًا بأسماء عدد 13 محتجزًا بقطاع غزة، وعدد 39 فلسطينيًا معتقلا في السجون الإسرائيلية، من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم السبت.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وجود اتصالات مصرية مُكثفة حاليًا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة.

وأضاف رشوان أن الجهود المصرية بالتنسيق مع كل الأطراف، أسفرت عن  تحرك اليوم، ما يزيد على 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال قطاع غزة، على أن تزيد خلال الأيام المقبلة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعم إغاثة القوافل الإغاثية غزة ضياء رشوان

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