الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طبيبة مصرية في لوس أنجلوس: الرئيس السيسي بذل جهودًا كبيرة لاستعادة مكانة مصر دوليًا

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية

«سنشارك في الاستحقاق الرئاسي وندعم الرئيس السيسي من أجل استمرار عجلة التقدم»، بهذه الكلمات بدأت فريدة علاء، طبيبة تعمل في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 7 أعوام، مؤكدة أنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية وأنها تحفز المواطنين في الخارج على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم.

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قالت «علاء» لـ«الدستور»، إن الانتخابات الرئاسية أحد الاستحقاقات الدستورية، التي توطد العلاقات بين الدولة المصرية والمغتربين في الخارج، مضيفة: «في كل استحقاق انتخابي أتوجه مع أولادي من أجل تعليمهم المشاركة الإيجابية في الانتخابات».

وأوضحت الطبيبة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذل جهودًا كبيرة في استعادة مكانة الدولة المصرية خاصًة في ظل الأزمات الدولية التي يعاني منها العالم، مشيرة إلى أن الدولة تلعب دورًا عظيمًا في القضية الفلسطينية، سواء بتقديم المساعدات الإغاثية والإعاشية والأدوية والعقاقير الطبية ومياه الشرب، أو بتفعيل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

لقاء الجاليات المصرية في الخارج

وأشارت إلى اجتماع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مع الجاليات المصرية، موضحة أنه كان من أعظم القرارات التي عمقت ترابط المصريين بالخارج بالحملات الرئاسية، خاصة أن المصريين في الخارج لا يمكنهم الشعور بالإنجازات الرئاسية، ولذلك كان لابد من التواصل وإطلاعنا عليها بشكل مباشر.

والتقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددًا من جاليات المصريين المقيمين بالخارج عن طريق «فيديو كونفرانس»، بحضور النائب محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيديو كونفرانس الجاليات المصرية في الخارج الولايات المتحدة الامريكية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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