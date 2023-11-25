السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع في تجهيز قوافل الإغاثة: غزة في قلوبنا ونشعر بالسعادة بمساندة الفلسطينيين

التحالف الوطني
التحالف الوطني

«نجاهد لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة»، التف عدد كبير من الأهالي حول حاويات الإغاثة المقرر توجهها إلى قطاع غزة، وذلك للمساعدة في تجهيز القوافل الإغاثية، وتشوينه، بحيث يتم تحركها إلى معبر رفح، وإدخالها للأهالي في القطاع، وكان من بينهم سمير محمود، عضو في إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

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قال سمير محمد، 26 عام، عضو في إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لـ « الدستور» فرغ جزء كبير من وقته من أجل المساعدة بتجهيز وتشوين المواد الإغاثية إلى الحاويات، والتي تتوجه من القاهرة إلى معبر رفح، معقبًا: «الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة من أجل توفير المواد الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في غزة».

وتابع عضو في إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن كل الشعب المصري تلاحم من أجل إرسال المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، معلقًا:« مشاهد الأطفال وهم يتضورون جوعًا في قطاع غزة».

استكمل: «نشعر بالسعادة حينما نري في الفيديوهات التي ينشرها الأهالي في غزة، وهم يتناولون الطعام، وجند بعض السلع المصرية وهم يسدون جوعهم بها»، مضيفًا أن الشعب المصري بأكمله ملتف حول القيادة المصرية بشكل عام، وبشكل خاص في قضية غزة».

دخول 143 شاحنة إلى قطاع غزة

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، بارتفاع عدد الشاحنات التي أدخلت إلى قطاع غزة إلى 143 شاحنة، وجار استكمال إدخال شاحنات أخرى.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية- قطرية- أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

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