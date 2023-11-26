"روح الروح هذه".. قصة الجد المكلوم لاستشهاد حفيدته بقصف الاحتلال

« روح الروح هذه.. تعالي نلعب سوا ياما»، زلزلت هذه الكلمات مشاعر العالم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، إذ ظهر شيخ الفلسطيني وهو يحمل جثمان طفلة صغيرة دون السابعة من عمرها، ويقبلها، ويحاول أن يفتح عيونها.

عرف بعدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفلة تدع ريم، وهو جدها وليس والدها كما أشيع، استشهدت الفتاة خلال قصف العدوان الإسرائيلي لمنزلها خلال الأيام الماضية، قبل بدء تفعيل الهدنة.

وقرر الجد الملكوم أن يحتفظ بحلق حفيدته ريم، ليحتفظ بطيفها معه، بعد أن يواريها التراب، وذلك بعدما فقد حفيده الآخر طارق.. لمعرفة المزيد شاهد الفيديو