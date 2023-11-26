الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فيديو

"روح الروح هذه".. قصة الجد المكلوم لاستشهاد حفيدته بقصف الاحتلال

الشيخ الفلسطيني
الشيخ الفلسطيني

« روح الروح هذه.. تعالي نلعب سوا ياما»، زلزلت هذه الكلمات مشاعر العالم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، إذ ظهر شيخ الفلسطيني وهو يحمل جثمان طفلة صغيرة دون السابعة من عمرها، ويقبلها، ويحاول أن يفتح عيونها.

محمد سلام يلتقى الطفل الفلسطينى عبود (فيديو)

متطوع في تجهيز قوافل الإغاثة: غزة في قلوبنا ونشعر بالسعادة بمساندة الفلسطينيين

متطوع في صفوف التحالف الوطني: نساند غزة ومعظم يومنا نقضيه في تعبئة الشاحنات الإغاثية

متطوع فى صفوف التحالف الوطنى: غزة بحاجة لكل يد تدعمها

منتدى شباب العالم يُطلق مبادرة لتعزيز الأمان وحماية المدنيين فى مناطق النزاع

مشاركون في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين": مصر فرضت إرادتها.. وانتصرت لفلسطين

الهلال الأحمر الفلسطينى: ينقصنا جميع الأدوات الطبية بمستشفيات قطاع غزة

الأطفال يشاركون فى فعاليات مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" (صور)

الشباب يشاركون في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" باستاد القاهرة (صور)

نُصرة لـ غزة.. شيوخ سيناء يشاركون في مؤتمر تحيا مصر فلسطين (صور)

عرف بعدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفلة تدع ريم،  وهو جدها وليس والدها كما أشيع، استشهدت الفتاة خلال قصف العدوان  الإسرائيلي لمنزلها خلال الأيام الماضية، قبل بدء تفعيل الهدنة.

وقرر الجد الملكوم أن يحتفظ بحلق حفيدته ريم، ليحتفظ بطيفها معه، بعد أن يواريها التراب، وذلك بعدما فقد حفيده الآخر طارق.. لمعرفة المزيد شاهد الفيديو

 

روح الروح الفلسطينى غزة الإحتلال الإسرائيلي الشيخ الفلسطيني

مواد متعلقة

محمد سلام يلتقى الطفل الفلسطينى عبود (فيديو)

متطوع في تجهيز قوافل الإغاثة: غزة في قلوبنا ونشعر بالسعادة بمساندة الفلسطينيين

متطوع في صفوف التحالف الوطني: نساند غزة ومعظم يومنا نقضيه في تعبئة الشاحنات الإغاثية

متطوع فى صفوف التحالف الوطنى: غزة بحاجة لكل يد تدعمها

منتدى شباب العالم يُطلق مبادرة لتعزيز الأمان وحماية المدنيين فى مناطق النزاع

مشاركون في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين": مصر فرضت إرادتها.. وانتصرت لفلسطين

الهلال الأحمر الفلسطينى: ينقصنا جميع الأدوات الطبية بمستشفيات قطاع غزة

الأطفال يشاركون فى فعاليات مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" (صور)

الأكثر قراءة

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

هتك عرض شقيقته أكثر من مرة.. محطات قضية "أم زياد" والتهم الموجهة للمتورطين

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

ملابسها خليعة.. الراقصة حورية من "الساحل الشرير" للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس