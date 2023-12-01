توافد أبناء الجالية المصرية بالإمارات للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

شهدت السفارة المصرية بإمارة أبوظبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، إقبالًا كبيرًا من الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، إذ توافد في الصباح الباكر عدد كبير من الشباب والنساء للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

https://youtube.com/shorts/rL_t58CGZZw