مصرية بفرنسا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية صورة عظيمة للشعب المصري بالخارج

توافد عددٌ من أبناء الجالية المصرية في فرنسا على اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت بوردين أبو العلا، إحدى المصريات المقيمات في فرنسا، إنها جاءت إلى اللجنة من أجل الإدلاء بصوتها في هذا العرس الديمقراطي، مضيفة: «حجم توافد المواطنين وحرصهم على المشاركة من أعظم الصور التي تصدر عن الشعب المصري في الدول الأجنبية».

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذل جهودًا عظيمة من أجل التعامل مع القضايا الحرجة والسياسية في العالم والمنطقة العربية، مضيفة:«الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد عظيم وهو الوحيد الذي يستطيع إدارة الدولة المصرية».

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).