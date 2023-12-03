الجالية المصرية فى كندا تتوافد للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024
توافدت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية، اليوم؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث والأخير من فتح باب التصويت للمصريين بالخارج.
انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج
وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس السبت، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.
قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).
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