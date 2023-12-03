مصرية في إنجلترا: السيسي رفع اسم مصر في كل الدنيا

توافدت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية في إنجلترا، على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية، اليوم الأحد؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني من فتح باب التصويت للمصريين في الخارج.

وقالت إحدى المواطنات في إنجلترا إنها قررت المشاركة والتصويت في الاستحقاق الانتخابي الأكبر، لدعم الدولة المصرية وحمايتها من الأزمات التي تحيط بها.

وأضافت أنها صوتت للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه دعم ورفع علم مصر في كل بقاع العالم.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.



https://www.youtube.com/shorts/MG92jsMb_f8

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).