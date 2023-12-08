لو فاتك التريند| إيفرتون يودع مراكز الهبوط بثلاثية في نيوكاسل.. ووفاة الشقيق الأكبر لـ أحمد حلمي

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فن وأخبار عن الانتخابات، وسياسية واقتصادية ورياضية، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

إيفرتون يودع مراكز الهبوط بثلاثية فى نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

ودع إيفرتون مراكز الهبوط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء أمس الخميس، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة، للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، في بنها، منذ قليل، عن وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، عبر صفحات أشقاء حلمي على السوشيال ميديا، على الرغم من عدم إعلان حلمي نفسه، للمزيد اضغط هنا.

عقد الاجتماع الفني لمباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد الذي يجمع الأهلي والزمالك في دولة الإمارات، صباح اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بإمارة الفجيرة، للتأكيد على كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، للمزيد اضغط هنا.

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار وحالة الطقس خلال أيام الانتخابات الرئاسية

تساءل الكثير من المواطنين عن خريطة الأمطار وحالة الطقس خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المقرر انعقادها لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023، للمزيد اضغط هنا.

اليوم.. رجال سلة الأهلى تنتظر اللقب التاسع والتتويج بدورى المرتبط أمام سموحة

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الأهلي، نظيره سموحة فى الثامنة مساء اليوم فى إياب نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن حسم لقاء الذهاب، للمزيد اضغط هنا.

ديفيد ديفيز: رجال يد الأهلى مستعدون بقوة لمواجهة الزمالك على كأس السوبر

أكد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن فريقه استعد جيدًا للمباراة المرتقبة أمام الزمالك، على كأس السوبر المصري، والمقرر لها غدًا السبت، بدولة الإمارات، وأن جميع اللاعبين في حالة فنية مميزة قبل المباراة، للمزيد اضغط هنا.