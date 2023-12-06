لو فاتك التريند| "الدستور" يُكرم السيناريست محمد سليمان وتوجيه من التموين بشأن تداول السكر

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فن وأخبار عن الانتخابات في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

"الدستور" يُكرم مؤلف مسلسلي "صوت وصورة" و"زينهم" (صور)

كرّم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسلي صوت وصورة الذي حصد نجاحا كبيرا بعد عرضه في الفترة الماضية، وحاليا مسلسل "زينهم" الذي يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

وتصدر مسلسل “زينهم” قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT عقب انتهاء حلقات مسلسل "صوت وصورة".

وحقق مسلسل “زينهم” لأحمد داود نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته يوم الأحد الماضي بسبب تلاحق أحداثه وتصاعدها بشكل كبير.

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توجيه وزارى مهم من التموين بشأن تداول السكر فى الأسواق

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإثنين، توجيها جديدا برقم 30 لعام 2023 يتضمن قواعد جديدة بشأن تداول سلعة السكر المحلى والمستورد، وذلك للتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعاره فى الأسواق، حيث سيتم طرحه بالأسواق بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو للمستهلك.

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الاحتلال: لم نتمكن من تحديد مكان السنوار

قالت قوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها حاصرت منزل القيادي البارز في حركة حماس، يحيى السنوار، في منطقة خان يونس بغزة.

وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي لـلوكالة الآسيوية" IANS" “لقد حاصرنا منزله ولكن لم نتمكن من تحديد مكان السنوار، لقد اختبأ".

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الصور الأولى للمدارس المخصصة كـ"لجان للاقتراع" في الانتخابات الرئاسية

سلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس المقررة كلجان انتخابية إلى الهيئة العامة للانتخابات، وحصلت الدستور على الصور الأولى من المدارس من محافظة السويس، حيث تعتبر من أولى المديريات التي انتهت من تجهيز المدارس وتسليمها خلال الساعات القليلة الماضية.

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