صوتك لمصر.. مقررة "القومي للمرأة" ببني سويف تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، المرأة والسيدات بالمحافظة، إلى ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من يوم 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري؛ للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السيدة المصرية دائمًا تتصدر المشهد في أي انتخابات رئاسية أو برلمانية وتخرج وتعبر عن الرأي بكل شجاعة ويثبتن للعالم أجمع أن المرأة المصرية تقف بجانب بلادها في أي وقت.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إلى أن المجلس تحت رعاية الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أطلق حملة "طرق الأبواب - بلدي أمانة" لتجوب قرى ونجوع محافظة بني سويف؛ لحث السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهن.