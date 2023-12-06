الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الصور الأولى للمدارس المخصصة كـ"لجان للاقتراع" في الانتخابات الرئاسية

صورة لجنة
صورة لجنة

سلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس المقررة كلجان انتخابية إلى الهيئة العامة للانتخابات، وحصلت الدستور على الصور الأولى من المدارس من محافظة السويس، حيث تعتبر من أولى المديريات التى انتهت من تجهيز المدارس وتسليمها خلال الساعات القليلة الماضية. 

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وقامت العديد من المديريات بتسليم مدارسها أبرزها القاهرة والجيزة ومطروح والسويس والدقهلية حيث يوجد أكثر من 8 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية مخصصة كلجان انتخابية.

وأكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فى بيان له منذ قليل، أن الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في داخل البلاد الأحد المقبل ولمدة 3 أيام تعد مناسبة ديموقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلال إيصال رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار اقتصاديا واجتماعيًا.

وأكد شحاتة، أن جموع المعلمين والمنتسبين للمنظومة التربوية بمحافظة مطروح على أتم استعداد للمشاركة الإيجابية والفعالة فى الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال الانتخابات الرئاسية المقررة انطلاقها الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 12من الشهر ذاته.

 

وأكد وكيل الوزارة، أن مدارس المحافظة التي يوجد بها 116 لجنة ومقرا انتخابيا في كامل الجاهزية لاستقبال الناخبين مع تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

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