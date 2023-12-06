الاحتلال: لم نتمكن من تحديد مكان السنوار

قالت قوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها حاصرت منزل القيادي البارز في حركة حماس، يحيى السنوار، في منطقة خان يونس بغزة.

وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي لـلوكالة الآسيوية" IANS" “لقد حاصرنا منزله ولكن لم نتمكن من تحديد مكان السنوار، لقد اختبأ".

وقال ضابط في الجيش الإسرائيلي للوكالة إن السنوار اختبأ في شبكة أنفاق حماس في جنوب غزة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الجيش الإسرائيلي سيبحث عن السنوار.

الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يجمتع الكابينت السياسي الأمني الموسع، يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة آخر التطورات في حرب غزة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن الكابينت سوف يجتمع مساء الأحد المقبل وعلى جدول أعماله المطالبة بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، بما في ذلك قضية الوقود، إضافة لمناقشة موضوع السماح بدخول عمال الضفة الغربية للعمل في الداخل.

تحذير من تصعيد الاحتلال لجرائمه

يأتي هذا فيما حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، من تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على الفلسطينيين فيغزة والضفة الغربية والقدس، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

جرائم يومية

وقال أبوردينة: في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل مجازر يومية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون جرائمهم اليومية في الضفة، والمتمثلة في استمرار اقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية، كان آخرها في بلدة طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وما تشهده مدينة نابلس من اقتحام في هذه الأثناء.

إرهاب منظم

وأكد أبوردينة أن إسرائيل تمارس إرهابًا منظمًا بحق أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان الشامل، ووقف سفك الدم الفلسطيني في ظل صمت دولي غير مسبوق.