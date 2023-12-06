الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الكابينت الإسرائيلي
الكابينت الإسرائيلي

من المتوقع أن يجمتع  الكابينت السياسي الأمني الموسع، يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة آخر التطورات في حرب غزة.

ووفقا لما نقلته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن الكابينت سوف يجتمع مساء الأحد المقبل وعلى جدول أعماله المطالبة بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، بما في ذلك قضية الوقود إضافة لمناقشة موضوع السماح بدخول عمال الضفة الغربية للعمل في الداخل.

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تحذير من تصعيد الاحتلال لجرائمه

يأتي هذا فيما حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، من تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على الفلسطينيين فيغزة والضفة الغربية والقدس، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

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جرائم يومية

وقال أبوردينة: في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل مجازر يومية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون جرائمهم اليومية في الضفة، والمتمثلة في استمرار اقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية، كان آخرها في بلدة طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وما تشهده مدينة نابلس من اقتحام في هذه الأثناء.

إرهاب منظم

وأكد أبوردينة أن إسرائيل تمارس إرهابًا منظمًا بحق أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان الشامل، ووقف سفك الدم الفلسطيني في ظل صمت دولي غير مسبوق.

وحمّل الناطق باسم الرئاسة الإدارة الأمريكية المسئولية عن هذا التصعيد، وطالبها بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وحربها ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مجددًا التأكيد على أنه ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الأمريكية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد، مشددًا على أن الحلول العسكرية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.

قصف 250 هدفًا في غزة

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن أنه قصف حوالي 250 هدفًا في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الأحد الكابينت الإسرائيلي المساعدات غزة الضفة الغربية

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