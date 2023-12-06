الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأونروا: غزة "من أخطر أماكن العالم"

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم وليست به منطقة آمنة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت الـ"أونروا"، أن هناك موجة أخرى من النزوح تجري في غزة والوضع يزداد سوءًا كل دقيقة.

وفي وقت سابق قال عدنان أبوحسنة، الناطق باسم الـ"أونروا"،  إن أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة موجودون في مدينة رفح "التي لا تستوعب أكثر من 250 ألفًا"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة أصبحت أجسامهم أقل مناعة بسبب سوء التغذية، وهذا ما زاد من انتشار الأمراض.

ونوه أن 20% من أطفال قطاع غزة مصابون بالتهابات رئوية، فيما جرى رصد انتشار سريع لالتهاب الكبد الوبائي، متابعًا أن المخطط الآن وما نراه أنه يتم الدفع بمعظم سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الجنوب، ما يعني من منطقة خان يونس إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر.

ولفت الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن الحديث يجري حاليًا عن قرابة مليون و900 ألف نازح في منطقة قطاع غزة، منهم حوالي مليون و200 ألف في 156 مدرسة تابعة للوكالة موزعة في مختلف المناطق.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فلسطين قطاع غزة رفح الحدودية مع مصر

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