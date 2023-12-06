"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية

أفادت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، بدفع قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية نحو مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية.

فيما أعلن قال إعلام فلسطيني، بإصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، مؤكدًا أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.

وصرح أحمد جبريل، مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن شابا 25 عاما أصيب برصاص الاحتلال في الخاصرة، خلال اقتحام مخيم بلاطة.