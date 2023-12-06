"القاهرة الإخبارية": فصائل فلسطينية تقصف مستوطنة كيسوفيم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن قصف مستوطنة كيسوفيم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق خان يونس

ومنذ قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق خان يونس.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16.250 شهيد منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدًا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، إن آخر إحصائيات لعدوان جيش الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الـ60 على التوالي سجلت استشهاد 16060 مواطنًا، مشيرة إلى أن نحو 15800 مواطن استشهدوا في قطاع غزة، فيما استشهد في محافظات الضفة 260 مواطنًا.