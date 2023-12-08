الأرصاد تكشف خريطة الأمطار وحالة الطقس خلال أيام الانتخابات الرئاسية

تساءل الكثير من المواطنين عن خريطة الأمطار وحالة الطقس خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المقرر انعقادها لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الأمطار وحالة الطقس خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتبدأ من الأحد والإثنين والثلاثاء خلال الأسبوع المقبل وسنشهد طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس خلال أيام الانتخابات الرئاسية

وعن توقعات الطقس عن أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، أكدت هيئة الأرصاد أن يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 يشهد وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

خريطة الأمطار وحالة الطقس خلال أيام الانتخابات الرئاسية

وتوقعت هيئة الأرصاد أن طقس يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 تسيطر عليه ظاهرة الشبورة المائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية سنشهد نشاطًا للرياح على بعض المناطق الصحراوية، وأمطار خفيفة، وتصل ذروتها يومي الإثنين والثلاثاء، حيث ستتعرض البلاد لمنخفض جوي يجعل الأمطار في مستوى من خفيفة لمتوسطة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنَّه خلال الأيام المقبلة تشهد مصر عودة الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة الشبورة المائية التي تقلّ بشكل ملحوظ.

ونوّهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على قائدي المركبات القيادة بالهدوء تام أو تأجيل السفر إن لم تكن هناك أهمية قصوى.