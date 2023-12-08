"الأرصاد": أجواء شتوية اليوم وأمطار فى تلك المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر، مشيرة إلى أننا اليوم نشهد مزيدًا من الانخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن أغلب مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا ما بين غربية وشمالية وتكون منخفضة في درجات حرارتها.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم يتوقع أن تكون 21 درجة مئوية خلال فترة النهار والظهيرة، وبالتالي نشعر بالمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة والأجواء الشتوية.

وأشارت إلى أن الطقس لطيف تمامًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مؤكدة أن أغلب محافظات الجمهورية تشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة.

“الأرصاد” تحذر من طقس الليل: الصغرى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى

وتابعت: "سنشهد مزيدًا من البرودة خلال فترات الليل وغياب أشعة الشمس، حيث متوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى"، مشيرة إلى أن سكان المدن الجديدة سيشعرون بانخفاض أكبر في قيم درجات الحرارة.

كما أشارت إلى أننا نتأثر اليوم بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومتوقع أن نشهد سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانًا خلال فترة المساء على محافظات مثل الإسكندرية ومطروح وشمال البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية.