الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. رجال سلة الأهلى تنتظر اللقب التاسع والتتويج بدورى المرتبط أمام سموحة

الأهلي وسموحة في
الأهلي وسموحة في نهائي المرتبط

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الأهلي، نظيره سموحة فى الثامنة مساء اليوم فى إياب نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن حسم لقاء الذهاب.

 ويبدو أن مهمة الفريق فى المباراة ستكون سهلة، بعد أن اقترب من الفوز ببطولة دوري المرتبط بعد الفوز السهل على سموحة فى ذهاب نهائي البطولة بنتيجة 83/54 فى اللقاء الذى أقيم على صالة حسن مصطفى الأربعاء الماضي.

وشهد اللقاء أداءً قويًّا من جانب رجال سلة الأهلي من خلال السيطرة على مجريات اللعب، وحجز نادي الأهلي مقعده فى المباراة النهائية، بعدما أطاح بالاتحاد من الدور قبل النهائي ليواصل مشواره نحو اللقب.

 الأهلي يسعى للقب التاسع

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي ليفض الشراكة مع الاتحاد السكندري، حيث يتساوى الفريقان برصيد 8 ألقاب لكل منهما كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

وكان فريق مرتبط 18 سنة بالأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 78-74 فى ذهاب نهائى البطولة.

كان الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الأهلي، قد اختتم تدريباته، مساء أمس، على صالة حسن مصطفى، استعدادًا لمباراة نهائي دوري المرتبط.

ويلتقي «رجال سلة الأهلي» في الثامنة مساء اليوم الجمعة، سموحة، على صالة حسن مصطفى، في إياب نهائي دوري المرتبط.

وحرص أوجستي بوش، المدير الفني، على تدريب اللاعبين على خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مباراة اليوم من أجل تحقيق اللقب.

وشهد المران الأخير للفريق حماسا كبيرا بين اللاعبين، حيث حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة بدنية مكثفة، أعقبتها مجموعة ‏من التدريبات التخصصية في إطار التحضير المناسب للمباراة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على سموحة بنتيجة 83-54، بينما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز بنتيجة 78-74.

نهائي دوري المرتبط رجال سلة الأهلي رجال سلة سموحة الاتحاد السكندرى الزمالك أوجستي بوش

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