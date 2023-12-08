الأهلى يواجه أصحاب الجياد والزمالك أمام هليوبوليس بالدورى الممتاز للكرة الطائرة للسيدات

تقام اليوم مباريات الأسبوع التاسع في الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات، ويلتقي أصحاب الجياد مع الأهلي، ووادي دجلة مع الاتحاد السكندري في الرابعة مساء، والشمس مع الصيد في السادسة مساء، ودلفي مع أواي في السابعة مساء، وذلك في المجموعة الأولى .

وفي المجموعة الثانية يلتقي سموحة مع المقاولون في الثانية عصرا، وهليوبوليس مع الزمالك في الرابعة مساء، والزهور مع سبورتنج في الخامسة مساء.

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 24 نقطة من 8 مباريات، يليه وادي دجلة برصيد 17 نقطة، والشمس 15 نقطة، والصيد 12 نقطة، ودلفي 11 نقطة، والاتحاد السكندري برصيد9 نقاط، وأصحاب الجياد 5 نقاط، وألواي بدون رصيد .

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة، يليه سبورتنج برصيد 20 نقطة، وسموحة 19 نقطة، والزهور 14 نقطة، والطيران 9 نقاط، والمقاولون 7 نقاط، و6 أكتوبر نقطتين وأخيرا هليوبوليس برصيد نقطة واحدة.

تكريم منتخب الناشئات بطل إفريقيا

من ناحية أخرى ينوى اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تنظيم حفل لتكريم منتخب الناشئات تحت 17 سنة بعد فوزه ببطولة إفريقيا التي أقيمت في نيجيريا وتأهله لبطولة العالم .

كان منتخب الناشئات تحت 17 سنة قد توج ببطولة إفريقيا بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب نيجيريا 3-1 وحصدن لاعبات مصر معظم الجوائز الفردية، حيث فازت نور الصافي ىبجائزة أفضل استقبال، وحصلت جودي عصر على جائزة أفضل صانعة ألعاب كما فازت ريتاج هشام بجائزة أفضل حائط صد.

يتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من إسلام طايع مديرا فنيا، ومحمد مشحوت مدربا عاما، ومى حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقي للعلاج الطبيعي.

وضمت قائمة الشرف اللاعبات نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي عصر ورودينا سعد.