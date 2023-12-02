منتخب الناشئات تحت 17 سنة يواجه نيجيريا في افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يبدأ منتخب مصر تحت 17 سنة للأنسات للكرة الطائرة مشواره في بطولة إفريقيا التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر بمواجهة المنتخب النيجيري صاحب الأرض والجمهور في الخامسة مساء اليوم بصالة إيندور.

ويشارك في بطولة إفريقيا ثلاث منتخبات فقط هى مصر ونيجيريا والكاميرون تلعب بنظام الدوري من دور واحد وبعد ذلك يلتقي المنتخبان اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث ويصعد الفائز منهما لمواحهة الفريق الذي يحتل المركز الأول في المباراة النهائية التي يتأهل الفائز بها للمشاركة في بطولة العالم.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للأنسات تحت 17 سنة للكرة الطائرة بقيادة إسلام طايع اختار 12 لاعبة للمشاركة في بطولة إفريقيا وهن: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي عصر ورودينا سعد.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من إسلام طايع مديرا فنيا ومحمد مشحوت مدربا عاما ومى حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقي للعلاج الطبيعي ويرأس بعثة منتخب مصر عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الكرة الطائرة وتضم منى المكاوي حكما مرافقا.

من جانبه، حرص المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة على زيارة معسكر منتخب الناشئات بالمركز الأوليمبي بالمعادي قبل السفر إلى نيجيريا لتحفيز الجهاز الفني واللاعبات وطالبعم ببذل أقصى جهد للتتويج باللقب الإفريقي والتأهل لبطولة العالم.