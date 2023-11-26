الأهلي والزمالك يواصلان صدارة مجموعاتهما في دوري الطائرة

انتهت أمس، منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كرة الطائرة للرجال للموسم الجاري 2023/2024.

وشهدت الجولة الثالثة فوز الزمالك على مصر للبترول ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 3/0، كما فاز النادي الأهلي على الترسانة بنفس النتيجة، في المجموعة الثانية.

وبعد انتهاء لقاءات الجولة يستمر الأهلي والزمالك على صدارة مجموعاتهما بعد الفوز بالعلامة الكاملة على مدار الثلاث جولات السابقة.

وجاء جدول ترتيب المجموعات الأربعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى:

1. الزمالك برصيد 9 نقاط

2. الداخلية برصيد 8 نقاط

3. الطيران برصيد 5 نقاط

4. مصر للبترول نقطتين

5. الصيد 3 نقاط

6.دمنهور بدون نقاط

المجموعة الثانية:

1. النادي الأهلي برصيد 9 نقاط

2. بتروجت برصيد 6 نقاط

3. الشمس برصيد 5 نقاط

4. الترسانة برصيد 4 نقاط

5. دلفي برصيد 3 نقاط

6. المقاولون العرب بدون رصيد

المجموعة الثالثة:

1. الاتحاد برصيد 8 نقاط

2. طلائع الجيش برصيد 7 نقاط

3. إيسترن كومباني برصيد 6 نقاط

4. الزهور برصيد 6 نقاط

5. الإعلاميين بدون رصيد

6. 6 أكتوبر بدون رصيد

المجموعة الرابعة:

1. سبورتنج برصيد 9 نقاط

2. هليوبوليس برصيد 8 نقاط

3. سموحة برصيد 6 نقاط

4. القناة برصيد 4 نقاط

5. هليوليدو بدون رصيد

6. إسكندرية للبترول بدون رصيد.

وشهدت الجولة الثالثة فوز نادي الزمالك على مصر للبترول ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 3/0، كما فاز النادي الأهلي على الترسانة بنفس النتيجة، في المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كاملة كالتالي:

في المجموعة الأولى فاز الداخلية على الصيد بنتيجة 3/2، بينما فاز الطيران على ألعاب دمنهور بنتيجة 3/1، أما الزمالك حقق الفوز على مصر للبترول بنتيجة 3/0.

وفي المجموعة الثانية حقق النادي الأهلي الفوز على الترسانة بنتيجة 3/0، وفاز بتروجت على المقاولون العرب بالنتيجة ذاتها، بينما فاز الشمس على دلفي بنتيجة 3/2.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة فاز طلائع الجيش على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0 وبنفس النتيجة نجح الزهور في تحقيق الفوز على نظيره 6 أكتوبر، وخسر القناة أمام سموحة بنتيجة 3/1.

وفي المجموعة الرابعة فاز هليوبوليس على نظيره اسكندرية للبترول بنتيجة 3/0، وتمكن سبورتنج من تحقيق الفوز على هليوليدو بنتيجة 3/0، وخسر الإعلاميين أمام الاتحاد بنفس النتيجة.