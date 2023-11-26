الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي والزمالك يواصلان صدارة مجموعاتهما في دوري الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

انتهت أمس، منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كرة الطائرة للرجال للموسم الجاري 2023/2024.

وشهدت الجولة الثالثة فوز الزمالك على مصر للبترول ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 3/0، كما فاز النادي الأهلي على الترسانة بنفس النتيجة، في المجموعة الثانية.

وبعد انتهاء لقاءات الجولة يستمر الأهلي والزمالك على صدارة مجموعاتهما بعد الفوز بالعلامة الكاملة على مدار الثلاث جولات السابقة.

وجاء جدول ترتيب المجموعات الأربعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى:

1. الزمالك برصيد  9 نقاط

2. الداخلية برصيد 8 نقاط 

3. الطيران برصيد 5 نقاط

4. مصر للبترول نقطتين

5. الصيد 3 نقاط

6.دمنهور بدون نقاط

المجموعة الثانية:

1. النادي الأهلي برصيد 9 نقاط

2. بتروجت برصيد 6 نقاط

3. الشمس برصيد 5 نقاط

4. الترسانة برصيد 4 نقاط

5. دلفي برصيد 3 نقاط

6. المقاولون العرب بدون رصيد

المجموعة الثالثة:

1. الاتحاد برصيد 8 نقاط

2. طلائع الجيش برصيد 7 نقاط

3. إيسترن كومباني برصيد 6 نقاط

4. الزهور برصيد 6 نقاط

5. الإعلاميين بدون رصيد

6. 6 أكتوبر بدون رصيد

المجموعة الرابعة:

1. سبورتنج برصيد 9 نقاط

2. هليوبوليس برصيد 8 نقاط

3. سموحة برصيد 6 نقاط

4. القناة برصيد 4 نقاط

5. هليوليدو بدون رصيد

6. إسكندرية للبترول بدون رصيد.

وشهدت الجولة الثالثة فوز نادي الزمالك على مصر للبترول ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 3/0، كما فاز النادي الأهلي على الترسانة بنفس النتيجة، في المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كاملة كالتالي:

في المجموعة الأولى فاز الداخلية على الصيد بنتيجة 3/2، بينما فاز الطيران على ألعاب دمنهور بنتيجة 3/1، أما الزمالك حقق الفوز على مصر للبترول بنتيجة 3/0.

وفي المجموعة الثانية حقق النادي الأهلي الفوز على الترسانة بنتيجة 3/0، وفاز بتروجت على المقاولون العرب بالنتيجة ذاتها، بينما فاز الشمس على دلفي بنتيجة 3/2.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة فاز طلائع الجيش على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0 وبنفس النتيجة نجح الزهور في تحقيق الفوز على نظيره 6 أكتوبر، وخسر القناة أمام سموحة بنتيجة 3/1.

وفي المجموعة الرابعة فاز هليوبوليس على نظيره اسكندرية للبترول بنتيجة 3/0، وتمكن سبورتنج من تحقيق الفوز على هليوليدو بنتيجة 3/0، وخسر الإعلاميين أمام الاتحاد بنفس النتيجة.

سبورتنج الإعلاميين والزمالك دوري الطائرة الاهلى

مواد متعلقة

الأهلي يضم لاعب طائرة الزمالك سيف عابد في صفقة انتقال حر

الأكثر قراءة

"الغرف التجارية" تكشف حقيقة أزمة "السكر" بالأسواق

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

تعيين محمد أبوموسى كأول مساعد لمحافظ البنك المركزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟