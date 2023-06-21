رئيس الاتحاد: إشادة جماعية بالتنظيم المصرى لبطولة إفريقيا للسلاح

أكد عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، أن تنظيم بطولة إفريقيا في مصر ناجح للغاية بشهادة الجميع.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا للسلاح خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وقال الحسيني في تصريحات له: "البطولة ناجحة جدًا على مستوى التنظيم، وصالة حسن مصطفى كانت اختيارًا ممتازًا، وأشادت جميع الوفود بالتنظيم، ولم نتلق أية شكاوى".

وعن المستوى الفني للمشاركين، أكد: "ارتفع مستوى الدول الإفريقية بسبب التجنيس، فعلى سبيل المثال هناك لاعبة منتخب ألمانيا أليكساندرا ندولو صاحبة المركز الثاني ببطولة العالم العام الماضي، وتشارك هذا العام في إفريقيا باسم منتخب كينيا".

وأكمل: "التجنيس في مقدمة المشكلات التي تواجهنا خلال الفترات المقبلة، لأن هناك العديد من اللاعبين أصبحوا يفضلون المشاركة باسم دول إفريقية وهو ما يجعل المنافسة قوية وصعبة في البطولة القارية".

وتابع: "هناك منافسة شرسة بيننا وبين العديد من الدول الإفريقية".

وأضاف: "البطولة الماضية تمكنا من حصد جميع الميداليات الذهبية باستثناء سلاح السيف، حيث حققنا وقتها 8 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات ونطمح هذه البطولة في الاستمرار بالسيطرة".

وعن مشاركة عدد كبير من الدول الإفريقية، قال: "هذه البطولة تشهد مشاركة كبيرة لأول مرة بتواجد 21 دولة، وهذا لأن البطولة تقام في مصر وهي أيضًا إحدى البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس، لذلك تسعى العديد من الدول للتواجد لضمان التأهل للأوليمبياد".